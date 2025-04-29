Світоліна вперше у кар'єрі вийшла у чвертьфінал "тисячника" в Мадриді

Еліна Світоліна (17) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У 1/8 фіналу змагань вона обіграла грекиню Марію Саккарі (82).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4 на користь першої ракетки України.

Попри низький поточний рейтинг Саккарі, недооцінювати її було не можна. Екстретя ракетка світу повернулася до колишнього тренера Тома Гілла, з яким і досягала найкращих результатів у кар'єрі. У Мадриді грекиня вже розгромила грунтову спеціалістку італійку Жасмін Паоліні (6).

Світоліна ж після титулу в Руані отримала заряд психологічної впевненості, завдяки якому впевнено обіграла у третьому колі потужну казахстанку Єлену Рибакіну (11).

У матчі з Саккарі одразу стало зрозуміло, що Еліна й тут не поступиться у темпі гри. Тривалий час це давало помітну перевагу нашій тенісистці. Два стартові гейми першого сету пройшли у боротьбі та залишилися за Світоліною. Далі українка впевнено тримала свої подачі.

Єдиний невеликий шанс врятувати партію Саккарі мала у восьмому геймі, однак не змогла реалізувати брейк-пойнт, одразу після чого Еліна прийняла на сет – 6:3.

На початку другої партії нічого не змінилося. Світоліна за рахунок стабільності та достатньої потужності повела 2:0 та 4:1. На межі програшу Саккарі раптом взагалі перестала помилятися і забрала три гейми поспіль, зрівнявши рахунок.

Проте Еліна завжди славилася вмінням додати у потрібний момент. Коли стало здаватися, що хід матчу може розвернутися в інший бік, вона сама заграла на максимум і взяла найпотрібніші два гейми, які принесли їй перемогу – 6:4. Вирішальний бекхенд по лінії на матч-пойнті став окрасою поєдинку.

🎾 Pour la première fois de ma carrière !

Svitolina a remporté un match de longue haleine lors du super tournoi en Espagne « blackout »❤️‍🔥 https://t.co/0vyEYogB1I pic.twitter.com/OA74WRqnUq — Bounty (@JoelTarnawski) April 29, 2025

За матч Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

1/8 фіналу, 29 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція) 6:3, 6:4

Це була п'ята зустріч тенісисток, Еліна вийшла вперед, 3:2. У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Моюкою Учідзімою (56, Японія) та Єкатериною Александровою (22, -).

Зазначимо, що за свою кар'єру 30-річна українка раніше жодного разу не доходила навіть до третього кола змагань у столиці Іспанії.

29 квітня за вихід до чвертьфіналу в Мадриді побореться ще одна наша тенісистка, Марта Костюк (36), якій протистоятиме росіянка Анастасія Потапова (39). Цей матч має розпочатися не раніше, ніж о 22:30 за Києвом.

Нагадаємо, що на старті іспанського "тисячника" Світоліна легко перемогла британку Сонай Картал (60), а в третьому колі була сильнішою за казахстанську спортсменку Єлену Рибакіну (11).