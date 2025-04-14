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Костюк знялася з турніру в Штутгарті: відома причина

Станіслав Матусевич — 14 квітня 2025, 13:41
Костюк знялася з турніру в Штутгарті: відома причина
Марта Костюк
ФТУ

Українська тенісистка Марта Костюк (25) через травму не зіграє на турнірі серії WTA 500 у німецькому Штутгарті. Спортсменка була заявлена на змагання і мала в першому колі зустрітися з росіянкою Міррою Андрєєвою (7).

Про своє зняття Костюк повідомила у своєму Instagram.

Instagram Марти Костюк

"На жаль, через травму, яку я отримала у своєму останньому матчі Кубку Біллі Джин Кінг, я не зможу зіграти в Штутгарті цього року.

У мене залишилися приголомшливі спогади від торішнього фіналу тут – дякую за ці моменти.

Мені дуже шкода перед уболівальниками і я неймовірно вдячна за всю вашу підтримку.

Бажаю турніру чудового тижня і сподіваюся побачити вас усіх наступного року!", – написала Костюк.

Оскільки минулого року 22-річна тенісистка дійшла до фіналу в Штутгарті та заробила 325 рейтингових очок, зараз вона не зможе їх захистити і наступного тижня в рейтинг-листі WTA втратить мінімум 10 позицій.

Костюк отримала травму 12 квітня в програній грі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти швейцарки Селін Неф (4:6, 6:7(1)). Найімовірніше, спортсменка має проблеми з м'язами живота. 

Марта Костюк травма Штутгарт WTA 500

Марта Костюк

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