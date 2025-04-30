Світоліна легко вийшла у півфінал престижного турніру в Мадриді

Еліна Світоліна (17) вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У чвертьфіналі змагань вона впевнено обіграла японку Моюку Учідзіму (56).

Матч завершився усього за 54 хвилини з рахунком 6:2, 6:1 на користь першої ракетки України.

Головним для першої ракетки України у чвертьфінальному поєдинку було серйозно поставитися до суперниці. 23-річна Учідзіма ніколи не доходила до цієї стадії на "тисячниках", однак у Мадриді вже встигла обіграти Жабер, Пегулу та Александрову.

Стартовий гейм зустрічі вийшов несподіваним. Японка одразу взяла подачу Еліни за рахунок контратакуючої гри. Розвинути успіх їй не вдалося. Світоліна швидко зрозуміла, що розслаблятися не варто, і виграла одразу чотири гейми поспіль. Дуже здорово працювала перша подача українки. Довести сет до перемоги було питанням класу – 6:2.

У другій партії шансів в Учідзіми не було взагалі. Не вважати ж таким єдиний брейк-пойнт в останньому геймі зустрічі. Його Світоліна все одно спокійно відіграла і святкувала розгромну перемогу, завершивши гру класним ейсом.

Відеоогляд матчу

За матч Світоліна 5 разів подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 5 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Чвертьфінал, 30 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія) 6:2, 6:1

Це була друга зустріч суперниць і друга перемога українки на грунті. У півфіналі Еліна зіграє з переможницею матчу між нашою Мартою Костюк (36) та першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою (-), який відбудеться 30 квітня о 21:00.

Світоліна вийшла у свій 12 півфінал на турнірах серії WTA 1000. В неї триває фантастична виграшна серія на грунті, яка досягла вже 11 матчів. Причому всі вони були виграні у двох сетах.

Нагадаємо, що на старті іспанського "тисячника" Світоліна легко перемогла британку Сонай Картал (60), у третьому колі була сильнішою за казахстанську спортсменку Єлену Рибакіну (11), а в 1/8 фіналу розібралася з грекинею Марією Саккарі (82).