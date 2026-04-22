Світоліна – про турнір у Мадриді: Максимально комфортний тиждень для нас із Гаелем

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася враженнями від турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open, який проходить у Мадриді з 21 квітня по 3 травня.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Мені особисто надзвичайно приємно бути тут разом зі своїм чоловіком Гаелем – у нього теж є шанс зіграти на цьому турнірі. Тут неймовірна їжа. Ми вчора були в кількох місцях, і мені дуже сподобалося.

Загалом це максимально комфортний тиждень, усе проходить легко. Для нас, у Європі, це, мабуть, один із найкращих відрізків сезону для гри", – сказала Світоліна.