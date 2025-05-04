Рууд став переможцем Мастерсу в Мадриді
Норвезький тенісист Каспер Рууд (15) став переможцем турніру серії АТР 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. У вирішальному матчі він переміг британця Джека Дрейпера (6).
Матч тривав дві з половиною години і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 6:4.
За матч Рууд 9 разів подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та 3 брейки. Його суперник виконав 6 ейсів, 3 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.
Цікаво, що суперники виграли рівну кількість розіграшів – по 99.
Каспер Рууд (Норвегія) – Джек Дрейпер (Велика Британія) 7:5, 3:6, 6:4
Суперники раніше не зустрічалися.
Рууд завоював свій 13 титул у кар'єрі, з яких 12 він здобув на грунті. З нового тижня норвежець повернеться у топ-10 світового рейтингу на сьому сходинку.
Дрейпер, незважаючи на поразку, оновить свій рекорд в рейтингу АТР. Британець вперше підніметься на п'яту позицію.
Нагадаємо, що переможницею у Мадриді в жіночому одиночному розряді стала білоруська перша ракетка світу Аріна Сабалєнка, яка в фіналі здолала американку Коко Гофф.