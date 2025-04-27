Стародубцева – про складний початок сезону і турнір в Мадриді: У всіх бувають складні періоди

Українська тенісистка Юлія Стародубцева розповіла про свої невдачі на початку сезону, переможний матч у третьому колі на турнірі в Мадриді проти росіянки Людмили Самсонової та очікування від наступної гри 1/8 фіналу.

Інтерв'ю спортсменки наводить портал Великий теніс України.

"На початку цього року якось усе пішло не так – постійні чергування хвороб і травм. Іноді навіть не знала вже, що заважає більше. Звісно, коли виходиш на корт із наслідками травми, важко грати на своєму рівні. А потім поразки залишаються в голові, починаєш багато думати – і це призводить до нових поразок. Напевно, цього року в мене було всього кілька матчів, де я грала без травм і хвороб, не враховуючи цей турнір. Але нічого страшного – таке буває і головне – виходити з цього з позитивом. У всіх бувають складні періоди", – сказала Стародубцева.

Юлія поділилася враженнями від свого камбеку в грі проти Самсонової у третьому колі "тисячника" в Мадриді.

"Матч із Самсоновою був непростим. Мені довго не вдавалося звикнути до її м'яча – він дуже важкий за обертанням, і при цьому в неї хороша подача. Плюс до всього, я ніколи раніше не грала в таких умовах – на стадіоні був дуже сильний контраст світла і тіні, і я погано бачила м'яч. Мені було важко правильно підійти до м'яча, тому що я просто його не до кінця бачила. Поступово, коли тінь трохи зсунулася, мені стало легше рухатися і я почала краще підходити до м'яча. Це відразу позначилося на якості моєї гри. Напевно, це сталося десь у середині другого сету. Коли контраст зменшився, грати стало набагато простіше. Але мені все одно потрібно буде звикати до такої тіні – з таким я зіткнулася вперше".

Наступний матч Стародубцева проведе у понеділок, 28 квітня, в межах 1/8 фіналу змагань у Мадриді. Суперницею стане ще одна росіянка, сьома ракетка світу Мірра Андрєєва.

"Я думаю, найголовніше для мене – постаратися нав'язати свою гру, а не підлаштовуватися під гру Мірри. Я думаю, вона на більш пласкій стороні тенісу, в тому плані, що її м'яч летить більш пласко. Я буду намагатися змушувати її грати трохи по-іншому і подивимося, наскільки їй сподобається такий теніс. Для мене це, звичайно, серйозний челендж, і я дуже рада йому. Мені цікаво подивитися, як я впораюся з цим завданням", – підсумувала українка.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева перемогла Людмилу Самсонову з рахунком 2:6, 7:6(2), 6:0 у третьому колі турніру в Мадриді.