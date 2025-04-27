Костюк впоралася з росіянкою Кудерметовою і вийшла в 1/8 фіналу турніру в Мадриді

Марта Костюк (36) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У третьому колі змагань вона впевнено обіграла росіянку Вероніку Кудерметову (52).

Матч завершився за 2 години 37 хвилин з рахунком 6:0, 4:6, 6:4 на користь українки.

Старт поєдинку склався для Костюк якнайкраще. Хоча у більшості геймів першого сету точилася боротьба, жодного з них Марта суперниці не віддала. Наша тенісистка постійно змінювала ритм гри, чергуючи плоскі удари з накрученими, що раз по раз ставило росіянку в глухий кут і змушувало помилятися.

Костюк виглядала настільки впевненою у собі, що на одному з гейм-пойнтів у неї вийшла абсолютно дивовижна подача ободом ракетки, яка перетворилася на ейс. Ніхто на корті не зрозумів, як це сталося, включно з самою Мартою.

Другий сет теж розпочався за переваги українки. Вона повела 3:1, а далі прийшли неприємності. Кудерметова пристосувалася до стилю гри Костюк, і помилятися вже більше почала Марта. Росіянка взяла поспіль 4 гейми, і як українка не намагалася вирівняти становище, цього їй зробити не вдалося – 4:6.

Третя партія виявилася насиченою на події та емоції. На її початку тенісистки обмінялися брейками, а потім пішла рівна та нервова гра. За рахунку 4:3 на свою користь Костюк вдалося взяти подачу суперниці з її потрійного гейм-пойнту, проте тут же віддала свою.

Більшого Кудерметовій досягнути не вдалося. У наступному геймі Костюк зробила ще один брейк і виграла вирішальний сет з рахунком 6:4.

За матч Марта 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 8 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 27 квітня

Марта Костюк (Україна) – Вероніка Кудерметова (-) 6:0, 4:6, 6:4

Це була третя зустріч суперниць, першу перемогу здобула українка. У наступному раунді змагань Костюк зустрінеться з переможницею матчу між Софією Кенін (32, США) та Анастасією Потаповою (39, -).

Марта на турнірі в Мадриді вперше у кар'єрі вийшла в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева обіграла ще одну росіянку, Людмилу Самсонову, і теж зіграє в 1/8 фіналу в столиці Іспанії.