Гофф поступилася Сабалєнці у фінальному матчі в Мадриді

Американська тенісистка Коко Гофф (4) не змогла стати переможницею турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У фінальному матчі вона поступилася першій ракетці світу білорусці Аріні Сабалєнці.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 7:6(3) на користь так званої "нейтральної" спортсменки.

У другому сеті Гофф подавала на партію, відіграла потрійний сет-пойнт суперниці, проте все ж віддала свою подачу. На тай-брейку перевага вже була за білорускою.

За матч Гофф 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Фінал, 3 травня

Аріна Сабалєнка (-) – Коко Гофф (США) 6:3, 7:6(3)

Це була десята зустріч суперниць, рахунок рівний, 5:5.

Сабалєнка здобула третій титул у сезоні. Гофф не використала можливість повернутися на другий рядок рейтингу, посунувши польку Ігу Швьонтек.

Нагадаємо, що у півфіналі Гофф розгромила саме Швьонтек. Сабалєнка не пустила у фінал Еліну Світоліну. У чвертьфіналі білоруска здолала Марту Костюк, той матч не обійшовся без скандалу за участю "нейтралки".