Ястремська не без проблем вийшла у друге коло турніру в Мадриді

Даяна Ястремська (46) вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У першому раунді змагань вона перемогла британку Франческу Джонс (138).

Матч тривав 2 години 29 хвилин і завершився з рахунком 7:6(5), 4:6, 6:3 на користь українки.

Першу партію Ястремська розпочала впевнено і повела 3:0 та 4:1. Однак потім у своєму стилі розтринькала перевагу. Гра дісталася до тай-брейку, де українка все ж виявилася сильнішою.

Другий сет теж розпочався з брейку Даяни, але далі все пішло не за її планом. Джонс повела 5:2, і хоч Ястремській вдалося взяти подачу суперниці, зрівняти рахунок їй не вдалося – 4:6.

Все ж на вирішальну партію в українки залишилося більше сил. Завдяки двом брейкам вона святкувала перемогу, 6:3.

За матч Ястремська 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 23 квітня

Даяна Ястремська (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія) 7:6(5), 4:6, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Ястремська зіграє проти Коко Гофф (4, США). Саме 21-річній американці Даяна поступилася минулого року в другому колі турніру в Мадриді.

Нагадаємо, що трохи раніше Юлія Стародубцева у першому колі основної сітки змагань у столиці Іспанії легко перемогла чешку Лінду Фругвіртову.