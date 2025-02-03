Не шукайте логіки у жіночому тенісі. Американські гірки кар’єри Даяни Ястремської

У фразі, винесеній в заголовок, взагалі-то мова про футбол. Саме в цьому виді спорту вона використовується за потреби й без. Проте шанувальники гри з ракеткою та м’ячем цілком можуть посперечатися, який вид спорту згаданий вислів характеризує краще. Особливо це стосується, звісно, саме тенісу жіночого. Яскравий приклад – Даяна Ястремська. Судіть самі.

Даяна – ровесниця поточного тисячоліття. Старт її спортивної кар’єри ніби не передбачав жодних синусоїд. У сім’ї було достатньо грошей для роботи з найкращими тренерами, і підіймалася Ястремська тенісними щаблями спочатку спокійно та планомірно. На відміну, від, приміром, Марти Костюк.

У 2016-му Даяна вийшла у фінал парного розряду на юніорському Australian Open, в тому ж році дісталася до вирішального матчу Вімблдону. Ці успіхи дали можливість українці стати шостою ракеткою світу серед юніорів. Паралельно з цим Ястремська пробувала свої сили у дорослому тенісі. Перший свій 25-тисячник вона виграла у лютому 2016-го, у віці 15 років.

У 2017 році прийшла черга і 100-тисячника у Санкт-Петербурзі. А перед цим Даяна, отримавши вайлд-кард на турнір серії WTA International (зараз вони називаються WTA 250) у Стамбулі, дійшла там до чвертьфіналу.

Про Ястремську почали говорити, а українські експерти ледь не одноголосно називали її майбутньою першою ракеткою світу. У 2018-му українка почала тренуватися в академії славнозвісної Жустін Енен, і це одразу принесло плоди. З жовтня того року до травня 2019-го Даяна виграла одразу 3 «інтернешнли», ставши у 18 років і 4 місяці наймолодшою українкою в історії, яка завоювала титул на турнірі рівня WTA. Сезон-2019 Ястремська завершила 22-ю ракеткою світу.

Даяна Ястремська з трофеєм у Гонконзі. 2018 рік Getty images

На старті 2020 року Даяна вже дійшла до першого фіналу Прем’єру (нині WTA 500) в Аделаїді, де поступилася блискучій Ешлі Барті. Мало хто міг тоді уявити, що це один з найвищих піків кар’єри українки, а далі потяг американських гірок понесеться донизу, набираючи швидкість.

За півтора місяці після Аделаїди світ накрила пандемія коронавірусу. Ястремська на карантині займалася волонтерством, спробувала себе як співачка. О, скільки разів у майбутньому їй пригадуватимуть ті пісні вболівальники! Тому що після поновлення змагань Даяна виглядала своєю блідою тінню, а на початку 2021-го прогриміла новина про заборонений препарат, метаболіт местеролону, знайдений у її допінг-тесті.

Історія, як Ястремська доводила свою невинуватість, гідна окремої розмови, але все ж таки у червні з неї зняли всі обвинувачення та допустили до турнірів. Проте падіння продовжувалося. Ще два з половиною роки спортсменка борсалася на межі топ-100 світового рейтингу. Частіше навіть за межею.

І раптом – Australian Open-2024! На ньому Ястремській довелося грати кваліфікацію – настільки низько у жіночій табелі про ранги вона перебувала. Та й ту ледь подолала, зігравши у кожному з трьох матчів максимальні три сети.

Даяна Ястремська на Australian Open-2024 Getty images

Хто міг тоді уявити, що Даяна у підсумку дійде до півфіналу змагання, обігравши по дорозі п’ятьох представниць чільної п’ятдесятки рейтингу на чолі з діючою на той момент чемпіонкою Вімблдону Маркетою Вондроушовою? Якою логікою можна пояснити, що її ультраатакуючий стиль гри спрацює аж п’ять разів поспіль, коли до того й два виграні один за одним матчі виглядали успіхом?

І після цього – знову провал. Цілий рік Ястремська не вигравала більше, ніж двічі поспіль. Після Australian Open-2025 вона, не зумівши захистити левову долю 810 очок за минулорічний півфінал, впала у восьмий десяток рейтингу. З абсолютно туманними перспективами.

Та й у Лінці перші півтора матчі з посередніми суперницями не настроювали на оптимізм. «Полетіло» у Даяни лише у другій партії гри проти Ружич. А коли у неї «летить», суперниці залишається хіба десь сховатися. Повною мірою на собі це відчула Марія Саккарі у чвертьфіналі. Потужна грекиня, яка сама любить грати в атаку, за весь матч спромоглася на 3 (!!!) активно виграні м’ячі. Майже те саме сталося з Кларою Таусон у півфіналі, тільки вінерсів було побільше. Результату, правда, це не змінило.

Фінал з Александровою сміливо можна назвати відображенням усієї кар’єри Ястремської за дві з лишком години. 2:6 у першому сеті. Швидкі 0:3 у другому. Раптом 9 виграних геймів поспіль! І все одно поразка у підсумку після програної з 40:0 своєї подачі.

Як Даяні це вдається? Чого від неї чекати у майбутньому? Неможливо спрогнозувати. Бо не варто шукати логіки у жіночому тенісі. А хіба не за це ми його й любимо?