Олійникова не зуміла виграти дебютний матч на турнірах WTA 1000
Олександра Олійникова (70) поступилася в першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді швейцарці Симоні Вальтерт (97), яка подолала кваліфікацію.
Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 0:6.
Починаючи з 5:5 у першому сеті, Олександра програла 8 геймів поспіль.
За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 1 брейк. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 4 брейків.
Симона Вальтерт (Швейцарія) – Олександра Олійникова (Україна) 7:5, 6:0
Суперниці зустрічалися втретє, швейцарка має дві перемоги.
Для Олійникової це був дебютний матч на рівні WTA 1000. Вона стала другою українкою разом з Даяною Ястремською (49), хто зупинився у Мадриді на стадії стартового поєдинку основної сітки.
Раніше до другого раунду пройшли Дар'я Снігур (98), Юлія Стародубцева (53) та Ангеліна Калініна (110).
З другого кола змагання розпочнуть Еліна Світоліна (7) та Марта Костюк (23).