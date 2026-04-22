Олійникова не зуміла виграти дебютний матч на турнірах WTA 1000

Олександра Олійникова (70) поступилася в першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді швейцарці Симоні Вальтерт (97), яка подолала кваліфікацію.

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 0:6.

Починаючи з 5:5 у першому сеті, Олександра програла 8 геймів поспіль.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 1 брейк. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 4 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло, 22 квітня

Симона Вальтерт (Швейцарія) – Олександра Олійникова (Україна) 7:5, 6:0

Суперниці зустрічалися втретє, швейцарка має дві перемоги.

Для Олійникової це був дебютний матч на рівні WTA 1000. Вона стала другою українкою разом з Даяною Ястремською (49), хто зупинився у Мадриді на стадії стартового поєдинку основної сітки.

Раніше до другого раунду пройшли Дар'я Снігур (98), Юлія Стародубцева (53) та Ангеліна Калініна (110).

З другого кола змагання розпочнуть Еліна Світоліна (7) та Марта Костюк (23).