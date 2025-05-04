Гофф – про поразку в фіналі у Мадриді: Ненавиджу програвати

Американська тенісистка Коко Гофф поділилася своїми враженнями від програного фіналу білорусці Аріні Сабалєнці на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді.

Слова спортсменки наводить портал Punto de break.

Головною причиною поразки 21-річна американка вважає свою не дуже якісну подачу.

"Мені доводилося ризикувати на другій подачі, і звідси стільки подвійних помилок. Відсоток першої подачі в мене був невисоким, тому намагалася взяти ініціативу на другій. Якби я частіше влучала першою, матч міг би піти по-іншому. Цього тижня подача була моєю сильною зброєю, і хотілося б, щоб і сьогодні вдалося використовувати її краще. Думаю, вона зуміла реалізувати свої шанси, а я не змогла чинити на неї достатнього тиску".

При цьому Гофф віддала належне своїй суперниці.

" Мені здається, вона поліпшила абсолютно все. Ми вже грали разів десять, і щоразу це дуже важкі матчі. Не думаю, що сьогодні вона грала якось інакше. Минулого разу я краще подавала і виграла. Можливо, зараз вона краще рухається і стала впевненішою в собі – звідси й такі видатні результати".

Загалом, гравчиня задоволена своїм рівнем гри у Мадриді.

" Загалом, я зараз показую хороший теніс. Можливо, сьогодні грала занадто пасивно, але все одно задоволена. По суті, це був перший матч на турнірі, де мене дійсно перевірили на міцність – якщо не брати до уваги матч першого кола проти Даяни Ястремської. Є багато позитивного, що можна винести з цього тижня, особливо з огляду на останні тижні, коли я не відчувала в собі впевненості. Зараз я на правильному шляху, навіть попри поразку у фіналі – хоча, зізнаюся, я терпіти не можу програвати", – підсумувала Гофф.

Нагадаємо, що напередодні у фіналі турніру Mutua Madrid Open Коко Гофф поступилася білорусці Аріні Сабалєнці у двох сетах.