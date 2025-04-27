Світоліна обіграла Рибакіну і вийшла в 1/8 фіналу турніру в Мадриді

Еліна Світоліна (17) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У грі третього раунду змагань вона перемогла казахстанку Єлену Рибакіну (11).

Матч завершився за 1 годину 26 хвилин з рахунком 6:3, 6:4 на користь першої ракетки України.

З перших розіграшів стало очевидним, що Рибакіна за темпом гри не переважає Світоліну. Без свого головного козиря шанси московської казахстанки на перемогу видавалися примарними. Еліна за рахунок своєї стабільності та контратакувальної гри заволоділа перевагою.

У четвертому геймі першого сету наша тенісистка нав'язала боротьбу суперниці на її подачі, проте Рибакіна відбилася. Але в шостому Світоліна вже зробила брейк і довела партію до закономірних 6:3.

На початку другого сету Еліна знову взяла подачу суперниці. Для перемоги залишалося втримати усі свої гейми. Єдина можливість завадити цьому була в Рибакіної за рахунку 4:3 на користь Світоліної. Однак досвідчена українка за рахунок класної подачі впоралася з двома брейк-пойнтами Єлени і спокійно завершила поєдинок.

За матч Світоліна 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 2 брейкив. Її суперниця виконала 5 ейсів, 2 рази помилилася на подачі та не спромоглася на жоден брейк.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 27 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 6:3, 6:4

Це була шоста зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок, 3:3. Світоліна вперше в кар'єрі виграла дві гри поспіль на "тисячнику" в Мадриді.

У наступному раунді змагань Еліна зіграє з грекинею Марією Саккарі (82).

Нагадаємо, що напередодні в 1/8 фіналу одиночного розряду турніру в столиці Іспанії вийшли Юлія Стародубцева та Марта Костюк, які перемогли суперниць із Росії.