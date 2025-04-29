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Світоліна перемогою над Саккарі встановила вражаюче досягнення

Станіслав Матусевич — 29 квітня 2025, 19:07
Світоліна перемогою над Саккарі встановила вражаюче досягнення
Еліна Світоліна
ФТУ

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) стала четвертою тенісисткою у 21 столітті, яка виграла 10 матчів поспіль на грунтових кортах у двох сетах.

Про це повідомляє статистичний портал Opta Ace.

Раніше таким досягненням могли похизуватися лише американка Серена Вільямс, італійка Флавія Пеннетта та ще одна представниця США Бернарда Пера.

Світоліна перемогла в двох іграх Кубку Біллі Джин Кінг у складі збірної України на початку грунтового сезону, допомігши команді вперше в історії пробитися у фінальний раунд змагань.

Далі Еліна виграла 5 матчів поспіль на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані, здобувши там титул.

На "тисячнику", що продовжується в Мадриді, Світоліна легко перемогла у стартовому матчі британку Сонай Картал, в третьому колі була сильнішою за казахстанську спортсменку Єлену Рибакіну, а в 1/8 фіналу розібралася з грекинею Марією Саккарі.

Рекорд Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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