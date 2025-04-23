Стародубцева здобула першу перемогу в основі турнірів WTA у поточному сезоні

Юлія Стародубцева (99) вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У першому раунді змагань вона без проблем обіграла чешку Лінду Фругвіртову (145).

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2 на користь українки.

За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 8 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 23 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) – Лінда Фругвіртова (Чехія) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Стародубцева зіграє проти іншої чешки, Кароліни Мухової (12).

Зазначимо, що це перша перемога Юлії в основній сітці турнірів WTA у поточному сезоні.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева у вкрай напруженому матчі фіналу кваліфікації в Мадриді здолала Ельзу Жакемо (143, Франція).