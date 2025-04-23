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Стародубцева здобула першу перемогу в основі турнірів WTA у поточному сезоні

Станіслав Матусевич — 23 квітня 2025, 17:50
Стародубцева здобула першу перемогу в основі турнірів WTA у поточному сезоні
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (99) вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У першому раунді змагань вона без проблем обіграла чешку Лінду Фругвіртову (145).

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:2 на користь українки.

За матч Юлія не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 8 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло, 23 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) – Лінда Фругвіртова (Чехія) 6:2, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному раунді змагань Стародубцева зіграє проти іншої чешки, Кароліни Мухової (12).

Зазначимо, що це перша перемога Юлії в основній сітці турнірів WTA у поточному сезоні.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева у вкрай напруженому матчі фіналу кваліфікації в Мадриді здолала Ельзу Жакемо (143, Франція).

Mutua Madrid Open Юлія Стародубцева WTA 1000 Лінда Фругвіртова

Юлія Стародубцева

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