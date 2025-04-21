Калініна відмовилася від участі у турнірі в Мадриді: відома причина

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (65) через хворобу відмовилася від участі у турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді, який пройде з 22 квітня по 4 травня.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

У першому колі "тисячника" в Мадриді Калініна мала зіграти проти румунки Ірини-Камелії Бегу (74). Тепер місце українки в основній сітці займе "лакі-лузер", тобто тенісистка, яка програє у фіналі кваліфікаційних змагань.

Нагадаємо, що минулого тижня у другому колі турніру в Руані Калініна поступилася іншій українці Еліні Світоліній, яка в підсумку завоювала титул.