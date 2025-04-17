Саккарі завершила співпрацю з колишнім тренером Світоліної

Екстретя ракетка світу грекиня Марія Саккарі припинила співробітництво з колишнім тренером Еліни Світоліної Рамоном Слейтером і віднині працюватиме з Томом Гіллом.

Про це повідомляє SDNA.

До лютого минулого року Саккарі вже виступала під керівництвом Гілла, і з ним стала третьою ракеткою світу та двічі грала у півфіналах турнірів Grand Slam.

За 14 місяців з того часу грекиня змінила уже трьох наставників: Девіда Вітта, Серхі Бругеру, і тепер – Рамона Слейтера, з яким працювала у нинішньому сезоні.

Нині Саккарі знаходиться на 82 позиції у світовому рейтингу і вирішила повернутися до Гілла, з яким досягала найбільших успіхів у кар'єрі.

Еліна Світоліна працювала з Рамоном Слейтером з березня 2023 року до липня 2024-го.

Нагадаємо, що за останній тиждень в рейтингу WTA майже не сталося змін.