Сльози на корті: Швьонтек розридалася під час провального матчу з Гофф

Польська тенісистка Іга Швьонтек, чинна чемпіонка турніру WTA 1000 у Мадриді, не витримала емоцій під час матчу проти американки Коко Гофф.

Матч тривав лише 66 хвилин, і за цей час Швьонтек змогла взяти лише два гейми (1:6, 1:6).

Гра у другої ракетки світу просто не йшла: удари були невпевненими, а суперниця демонструвала точність ударів та виваженість рішень.

Найболючіший момент настав під час однієї з пауз – Іга накрилася рушником, схилилася й почала витирати сльози. Ця сцена стала символом її внутрішнього стану та розчарування.

Швьонтек, яка останні роки домінувала у жіночому тенісі, вкотре довела, що навіть чемпіони не захищені від психологічного тиску та нервового зриву.

Читайте також : Відео Ніколи не виграє премію за спортивну поведінку: Костюк затролила Сабалєнку після скандалу в Мадриді

Нагадаємо, у наступному раунді змагань Гофф зіграє з переможницею матчу між українкою Еліною Світоліною та білорускою Аріною Сабалєнкою.

Напередодні "нейтральна" тенісистка потрапила у скандал під час чвертьфінального матчу на турнірі в Мадриді проти Марти Костюк. У вирішальний момент тай-брейку першого сету Сабалєнка поскаржилася на дощ. Попри слова арбітра про продовження гри, Аріна просто відмовилася подавати другий м'яч, пішовши з корту.