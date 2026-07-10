Дубль Буяльського допоміг Динамо перемогти Радом'як у спарингу

У п'ятницю, 10 липня, у польському Любліні відбувся товариський матч, у якому Динамо перемогло Радом'як.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2 на користь "біло-синіх".

У спарингу взяли участь гравці, які напередодні не грали проти Університаті Клуж або виходили на заміну.

Кияни першими пропустили м'яч, але ще до перерви Буяльський з одинадцятиметрової позначки відновив паритет.

У другій половині зустрічі під акомпанемент дощу підопічні Ігоря Костюка забили супернику ще три м'ячі. Спочатку Буяльський оформив дубль, а згодом Огундана і Герич довели рахунок до розгромного. Під завісу матчу поляки відіграли один м'яч.

Товариський матч

10 липня, Люблін (Польща)

Динамо (Україна) – Радом'як (Польща) 4:2

Голи: 0:1 – 36 Бласко, 1:1 – 41 Буяльський (з пенальті), 2:1 – 51 Буяльський, 3:1 – 55 Огундана, 4:1 – 59 Герич, 4:2 – 77 Маркевич

Динамо: Суркіс – Гусєв, Коробов, Тіаре, Вівчаренко (Дикий) – Малиш, Рубчинський, Буяльський (Бленуце), Ярмоленко (Герреро), Огундана – Герреро (Герич)

Відеоогляд матчу Динамо – Радом'як

Нагадаємо, що Динамо не змогло обіграти Університатю (0:0) в першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи. Після гри головний тренер киян Ігор Костюк пояснив, чого не вистачило для переможного результату.

Матч-відповідь відбудеться в Румунії 16 липня.