Караваєв – не зрадник, він – вихованець Шахтаря: Бабич – про трансфер колишнього динамівця

Колишній головний тренер одеського Чорноморця та полтавської Ворскли Олександр Бабич поділився думкою щодо трансферу динамівця Олександра Караваєва у донецький Шахтар.

Його цитує Український футбол.

47-річний спеціаліст не вважає вчинок правого захисника якимось зрадництвом у бік київського клубу.

"Караваєв – не зрадник, він – вихованець Шахтаря. Він загалом як гравець сформувався на Донбасі – у донецькому клубі та луганській Зорі, а вже потім розквітнув у Динамо. Тому не думаю, що його надто сильно будуть хейтити фани Динамо. Думаю, що для Караваєва особисто на заході кар'єри перехід до Шахтаря є дуже вдалим кроком. Вболівальники Динамо мають його пробачити, можливо, й не одразу, а згодом", – сказав Бабич.

Нагадаємо, що досвідчений оборонець перебрався до клубу на правах вільного агента 10 червня 2026 року. Контракт із гравцем розрахований до 30 червня 2028-го.

Караваєв відзначився голом у товариському матчі проти Славен Белупо (нічия 2:2) на передсезонних зборах "гірників".

Також колишній динамівець вже встиг дебютувати за донеччан в офіційному поєдинку. Сталося це у грі першого туру нового розіграшу УПЛ-2026/27 проти Кудрівки. 34-річний фланговий захисник відіграв лише 5 хвилин.

Раніше перехід Караваєва у Шахтар прокоментував колишній футболіст збірної України та "гірників" Артем Федецький.

Додамо, що свій наступний поєдинок команда Арди Турана у межах 2-го туру УПЛ проведе на виїзді проти Епіцентра (9 серпня о 15:30).