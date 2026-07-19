Шахтар розгромив хорватський Рудеш у контрольному матчі на зборах в Словенії

У неділю, 19 липня, Шахтар провів перший спаринг на літніх зборах у Словенії, у якому розгромив хорватський Рудеш.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Дублем за "гірників" відзначився новачок Бруніьйо, також по голу забили Назарина, Невертон та Педріньйо.

Товариський матч з футболу

Шахтар (Україна) – Рудеш (Хорватія) 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Назарина, 2:0 – 58 Бруніньйо, 3:0 – 64 Невертон, 4:0 – 73 Педріньйо, 5:0 – 79 Бруніньйо

Наступний контрольний матч Шахтар зіграє 21 липня проти Славена, який також представляє першість Хорватії.

Напередодні стало відомо, що Шахтар веде переговори з лондонськими клубами Челсі, Фулгемом та Брентфордом щодо отримання можливості провести домашні матчі Ліги чемпіонів у сезоні-26/27.