Динамо з дублем Пономаренка обіграло ЛАСК: інші контрольні матчі українських клубів на зборах

Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Зокрема, Динамо з рахунком 2:0 переграло австрійській ЛАСК. Дублем за киян відзначився Матвій Пономаренко, який оформив по голу у кожному з таймів.

Водночас Оболонь переграла вінницьку Ниву, а Карпати здолали Ниву Тернопіль.

Контрольні матчі з футболу

Динамо Київ (Україна) – ЛАСК (Австрія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Пономаренко, 2:0 – 79 Пономаренко

Оболонь (Україна) – Нива Вінниця (Україна) 2:0

Карпати Львів (Україна) – Нива Тернопіль (Україна) 2:1

Напередодні Динамо поступилось Рапіду, а Полісся розгромило Сабах та забило 11 голів австрійському клубу в товариських матчах.