Динамо на останніх хвилинах вирвало нічию зі Славією у товариському поєдинку

Київське Динамо та празька Славія зіграли внічию у межах товариського матчу, який проходив на літніх зборах в Австрії.

Першими відзначилися "червоно-білі". 20-річний центрфорвард Самуель Піколон завдяки розрізній передачі Лабіка зумів відкрити рахунок вже на четвертій хвилині. Команди обмінялися парою моментів, проте перший тайм закінчився із результатом 0:1.

На початку другої 45-хвилинки чеська команда тиснула та створювала небезпеку, але Волошин під завісу гри зумів вирвати нічию. Рубчинський точним пасом вивів його віч-на-віч із голкіпером

Контрольні матчі

Динамо – Славія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Піколон, 1:1 – 86 Волошин

Зауважимо, що кияни грали проти чинних чемпіонів Чехії, а саме ж Динамо за підсумками сезону-25/26 посіло четверте місце у внутрішньому чемпіонаті.

Окрім Славії, Динамо проведе на зборах в Австрії ще чотири спаринги: проти Жиліни (24 червня), Вєчисти (28 червня), ЛАСКа (3 липня). Ще один матч повинен відбутися 2 липня – суперник стане відомий згодом.

Раніше повідомлялося, що Динамо залишив півзахисник Олександр Яцик, який приєднався до ФК Харків.