Більше нічого не чекаю від наших клубів: легенда Карпат – про шанси Динамо та Шахтаря у єврокубках

Колишній футболіст львівських Карпат Михайло Кополовець висловився про шанси донецького Шахтаря та київського Динамо у єврокубках.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю для Футбол 24.

Легенда "зелено-білих" зізнався, що нічого не чекає від українських грандів на євроарені.

"Нічого, просто нічого. Ну, один Шахтар, який на євроарені щось показував, якийсь футбол. Хоча, знову ж таки, це не той Шахтар, який міг грати на рівних із Манчестер Сіті, Ювентусом та Барселоною. Не той Шахтар зараз. Але на сьогодні це одна команда, яка на євроарені може достойно виступити. Я більше не чекаю від наших клубів нічого в єврокубках. Це не означає, що я якийсь песиміст – просто те, що я бачу останніми роками: ми постійно вилітаємо після першого раунду, після другого. Тому я нічого не чекаю, на жаль", – сказав ексгравець "левів".

Відзначимо, що "гірники" як чемпіони України завдяки високому клубному рейтингу отримали пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27. Жеребкування цього етапу відбудеться 27 серпня.

Кополовець вагається, чи зможуть кияни пройти до наступного раунду Ліги конференцій-2026/27. На думку Михайла, якщо команда Ігоря Костюка пройде азербайджанський Карабах, то у наступних матчах матиме великі труднощі.

У четвер, 6 серпня, Динамо зіграє перший поєдинок проти Карабаха (о 20:00 за київським часом). Матч-відповідь запланований на 13 серпня (о 19:00).

Зазначимо, що обидві команди опинилися у Лізі конференцій після вильоту з Ліги Європи. Кияни поступилися ПАОКу, а азербайджанці не змогли пройти ЦСКА із Софії.

Нагадаємо, що напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.