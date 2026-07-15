Оболонь здолала Чернігів, Харків вдесятьох поступився Яблонцю, Зоря програла Коньяспору: спаринги за участі клубів УПЛ

Клуби Української Прем'єр-Ліги провели контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

У першому поєдинку Кудрівка зуміла здобути впевнену звитягу над дублем Колоса завдяки двом голам, забитим у другому таймі.

Оболонь вирвала перемогу в гольовій перестрілці з фіналістом Кубку України ФК Чернігів. Спочатку саме "чорно-жовті" відкрили рахунок, однак Суханов з пенальті через п'ять хвилин відновив паритет. Доля зустрічі вирішилася на останніх хвилинах, коли кияни забили два м'ячі.

Новоспеченому учаснику УПЛ – чернівецькій Буковині вистачило для тріумфу над угорською Кішвардою одного забитого м'яча Міхаеля Клепача на старті зустрічі.

ФК Харків поступився чеському Яблонцю, пропустивши гол на 56-й хвилині. На додачу команда Младена Бартуловича вимушена була грати вдесятьох через вилучення Антюха на 90-й хвилині. Луганська Зоря теж зазнала поразки від турецького Коньяспору.

Клубні товариські матчі

15 липня

Кудрівка – Колос-2 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57, 2:0 – 86 Бєляєв

Оболонь – Чернігів 3:2

Голи: 0:1 – 50 Безбородько, 1:1 – 55 Суханов, 1:2 – 70 Шалфєєв, 2:2 – 87 Устименко, 3:2 – 104

Кішварда (Угорщина) – Буковина (Україна) 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Клепач

Харків (Україна) – Яблонець (Чехія) 0:1

Голи: 0:1 – 56 Храмоста

Вилучення: Антюх, 90 (Харків)

Зоря (Україна) – Коньяспор (Туреччина) 1:2 (0:1)

Голи: 1:2 – 74 Будківський; 0:1 – 2 Крамер, 0:2 – 52 Бьорло

Нагадаємо, що раніше ЛНЗ розгромив МТК Будапешт, а Кривбас зазнав поразки від Зюльте-Варегем.