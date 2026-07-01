ФК Харків у контрольному матчі розгромив Карабах, Чорноморець переграв Кривбас

Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Зокрема, Харків з рахунком 6:2 розгромив азербайджанський Карабах.

До перерви номінальні гості забили тричі: рахунок з пенальті відкрив Ермір Рашиця, після чого Карлос Парако оформив дубль. У другому таймі команди обмінялися результативними випадами. У складі Харкова відзначилися Рамік Гаджиєв, Кауан Баптістелла та Себастіан Кастільйо, тоді як за Карабах забивали Джалі Муаддіб та Юрі Каді.

У протистоянні Чорноморця та Кривбасу сильнішими виявилися одесити. Чорноморець вийшов уперед уже на 6-й хвилині завдяки влучному удару Яна Юрчеца. На початку другої половини зустрічі Джовані Герберт відновив паритет на табло, проте на 62-й хвилині Віталій Фарасеєнко приніс Чорноморцю підсумкову перемогу 2:1.

Подільське дербі між Епіцентром та Агробізнесом завершилося на користь команди УПЛ. Агробізнес зумів забити швидкий гол зусиллями Андрія Різника на 3-й хвилині, але ще до перерви Микола Миронюк зрівняв рахунок. У другому таймі гравці Епіцентра Кирило Ковалець та Вадим Сидун забили ще два м'ячі, встановивши остаточний результат 3:1.

В іншому поєдинку Олександрія продемонструвала впевнену гру в атаці проти Полтави. Підопічні Володимира Шарана забили чотири голи поспіль. Полтавчани відповіли точним ударом Богдана Кобзаря, після чого Остап Притула забив п'ятий м'яч олександрійців. Крапку в матчі поставив гравець на перегляді (ГНП) у складі гостей. У підсумку – перемога Олександрії 5:2.

Також Верес поступився Буковині з рахунком 2:3. Семен Вовченко вивів Верес уперед на 30-й хвилині, проте чернівчани перевернули гру ще в першому таймі завдяки голам Максим Максима Задераки та Назара Гамолова в компенсований час. Наприкінці зустрічі рівняни зрівняли рахунок з пенальті, де відзначився гравець на перегляді, але на 90+2-й хвилині Віталій Груша вирвав для Буковини перемогу.

Контрольні матчі з футболу

Карабах – ФК Харків 2:6 (0:3)

Голи: 0:1 – 5 Рашиця (пенальті), 0:2 – 24 Парако, 0:3 – 45 Парако, 1:3 – 48 Муаддіб, 1:4 – 60 Гаджиєв, 1:5 – 64 Кауан Баптістелла, 2:5 – 68 Каді, 2:6 – 69 Кастільйо.

Чорноморець – Кривбас 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Юрчец, 1:1 – 53 Герберт, 2:1 – 62 Фарасеєнко.

Епіцентр – Агробізнес 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Різник, 1:1 – 32 Миронюк, 2:1 – 67 Ковалець, 3:1 – 83 Сидун.

Олександрія – СК Полтава 5:2

Голи: 1:0 – Туаті, 2:0 – Андрейчик, 3:0 – Кастільйо, 4:0 – Третьяков, 4:1 – Кобзар, 5:1 – Притула, 5:2 – ГНП.

Верес – Буковина 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 30 Вовченко, 1:1 – 44+2 Задерака, 1:2 – 45+4 Гамолов, 2:2 – 82 ГНП (пенальті), 2:3 – 90+2 Груша.

Раніше ЛНЗ на зборах в Австрії з мінімальним рахунком поступився Хайдуку.