Полісся розгромило 31-разового чемпіона Болгарії у товариському поєдинку
Житомирське Полісся оформило розгром над болгарським клубом ЦСКА Софія у товариському матчі, який проходив у межах навчально-тренувальних зборів в Австрії.
Зустріч завершилася із рахунок 4:0.
Рахунок "вовки" відкрили вже на 8-й хвилині. Бабенко з дальньої дистанції небезпечно пробив у ворота голкіпера "армійців" Лапухова, проте білорус зумів парирувати удар, щоправда, він відрикошетив до Олександра Філіппова, який вже зміг вгатити м'яч у сітку воріт.
Збільшив перевагу житомирян Владислав Велетень на початку другого тайму. Він вдало скористався передачею від партнера у штрафному майданчику та пробив у лівий кут воріт.
А вже через п'ять хвилин на користь підопічних Руслана Ротаня призначили пенальті, його успішно реалізував Микола Гайдучик. Довів справу до розгрому Олег Федор, який влучним ударом з-за меж карного майданчика зробив рахунок 4:0.
ЦСКА Софія – Полісся Ж. 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 8 Філіппов, 0:2 – 47 Велетень, 0:3 – 52 Гайдучик, 0:4 – 62 Федор
Зауважимо, що ЦСКА Софія є 31-разовим чемпіоном Болгарії (останній раз було взято золоті медалі у Першій Лізі в сезоні-2007/08) та 22-разовим володарем Кубку Болгарії.
Нагадаємо, що окрім цього поєдинку, у Полісся на зборах в Австрії заплановано ще 7 спарингів.