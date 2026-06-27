ЛНЗ на зборах програв Хайдуку, Інгулець обіграв Кривбас, а Верес та Фенікс-Маріуполь розписали нічию
ЛНЗ
Українські клуби продовжують підготовку до сезону-2026/27, зігравши низку перших контрольних матчів.
Зокрема, ЛНЗ на зборах в Австрії з мінімальних рахунком поступився Хайдуку.
Водночас першоліговий Інгулець переграв Кривбас (2:1), а Верес не зміг обіграти Фенікс-Маруіполь, зігравши унічию 1:1.
Контрольні матчі з футболу
ЛНЗ – Хайдук 0:1
Інгулець – Кривбас 2:1
Верес – Фенікс-Маріуполь 1:1
Раніше повідомлялося, що сезон-2026/27 в Українській Прем'єр-лізі розпочнеться 1 серпня. Заключний 30-й тур має відбутися 4 червня 2027 року.