Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ЛНЗ на зборах програв Хайдуку, Інгулець обіграв Кривбас, а Верес та Фенікс-Маріуполь розписали нічию

Олексій Мурзак — 27 червня 2026, 21:48
ЛНЗ на зборах програв Хайдуку, Інгулець обіграв Кривбас, а Верес та Фенікс-Маріуполь розписали нічию
ЛНЗ

Українські клуби продовжують підготовку до сезону-2026/27, зігравши низку перших контрольних матчів.

Зокрема, ЛНЗ на зборах в Австрії з мінімальних рахунком поступився Хайдуку.

Водночас першоліговий Інгулець переграв Кривбас (2:1), а Верес не зміг обіграти Фенікс-Маруіполь, зігравши унічию 1:1.

Контрольні матчі з футболу

ЛНЗ – Хайдук 0:1

Інгулець – Кривбас 2:1

Верес – Фенікс-Маріуполь 1:1

Раніше повідомлялося, що сезон-2026/27 в Українській Прем'єр-лізі розпочнеться 1 серпня. Заключний 30-й тур має відбутися 4 червня 2027 року.

Читайте також :
Літнє міжсезоння-2026: календар і результати спарингів клубів УПЛ
Кривбас ЛНЗ Черкаси Верес Рівне

Кривбас

25-річний тренер очолив жіночу команду Кривбасу
Колишній гравець збірної України залишив жіночу команду Кривбасу
Кривбас оголосив про відхід досвідченого голкіпера
ФК Харків підписав форварда Кривбаса
Кривбас проведе наступний збір у Нідерландах

Останні новини