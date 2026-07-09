Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ФК Харків зазнав розгромної поразки від Зальцбурга, Полісся розписало мирову з Ягеллонією: товариські поєдинки

Микола Літвінов — 9 липня 2026, 23:58
ФК Харків зазнав розгромної поразки від Зальцбурга, Полісся розписало мирову з Ягеллонією: товариські поєдинки
ФК Карпати

Клуби Української Прем'єр-Ліги провели контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

ФК Харків зазнав розгромної поразки від австрійського Зальцбурга, пропустивши по два голи у кожному з таймів. Полісся ж розійшлося миром з польською Ягеллонією.

Львівські Карпати мінімально поступилися румунському ЧФР Клуж. Команди тримали паритет до середини другого тайму, проте вже на 71-й хвилині "Леви" привезли пенальті у власні ворота.

Пробивати його пішов хорватський хавбек Дам'ян Джокович, якому й вдалося переграти Жилкіна та відкрити рахунок у зустрічі.

Клубні товариські матчі
9 липня

Зальцбург – ФК Харків 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Байду, 2:0 – 39 Ферачніг, 3:0 – 51 Діакіте, 4:0 – 86 Шмід

Полісся – Ягеллонія 0:0

ЧФР Клуж – Карпати Л. 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 71 Джокович (пенальті)

Нагадаємо, що напередодні київське Динамо у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграло внічию з румунською Університатею з Клуж-Напоки.

ФК Харків товариський матч Полісся Житомир

товариський матч

Португалія здолала Нігерію, розгроми від Англії та Алжиру у товариських матчах перед ЧС-2026
Ледь не сталася трагедія: під час товариського матчу збірних Угорщини та Казахстану на поле впала одна з камер
Гол Мессі та "суха" перемога Венесуели в товариських матчах напередодні ЧС-2026
Молодіжна збірна України зіграє проти Японії: пряма LIVE-трансляція товариського матчу
Нічия Норвегії з Марокко, перемоги хорватів і південноамериканців у товариських матчах напередодні ЧС-2026

Останні новини