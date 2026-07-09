ФК Харків зазнав розгромної поразки від Зальцбурга, Полісся розписало мирову з Ягеллонією: товариські поєдинки

Клуби Української Прем'єр-Ліги провели контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

ФК Харків зазнав розгромної поразки від австрійського Зальцбурга, пропустивши по два голи у кожному з таймів. Полісся ж розійшлося миром з польською Ягеллонією.

Львівські Карпати мінімально поступилися румунському ЧФР Клуж. Команди тримали паритет до середини другого тайму, проте вже на 71-й хвилині "Леви" привезли пенальті у власні ворота.

Пробивати його пішов хорватський хавбек Дам'ян Джокович, якому й вдалося переграти Жилкіна та відкрити рахунок у зустрічі.

Клубні товариські матчі

9 липня

Зальцбург – ФК Харків 4:0 (2:0)