ФК Харків зазнав розгромної поразки від Зальцбурга, Полісся розписало мирову з Ягеллонією: товариські поєдинки
Клуби Української Прем'єр-Ліги провели контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.
ФК Харків зазнав розгромної поразки від австрійського Зальцбурга, пропустивши по два голи у кожному з таймів. Полісся ж розійшлося миром з польською Ягеллонією.
Львівські Карпати мінімально поступилися румунському ЧФР Клуж. Команди тримали паритет до середини другого тайму, проте вже на 71-й хвилині "Леви" привезли пенальті у власні ворота.
Пробивати його пішов хорватський хавбек Дам'ян Джокович, якому й вдалося переграти Жилкіна та відкрити рахунок у зустрічі.
Зальцбург – ФК Харків 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 29 Байду, 2:0 – 39 Ферачніг, 3:0 – 51 Діакіте, 4:0 – 86 Шмід
Полісся – Ягеллонія 0:0
ЧФР Клуж – Карпати Л. 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 71 Джокович (пенальті)
Нагадаємо, що напередодні київське Динамо у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграло внічию з румунською Університатею з Клуж-Напоки.