ЛНЗ обіграв Копер, Харків програв Янг Бойз у контрольних матчах
ФК ЛНЗ
Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.
Зокрема, черкаський ЛНЗ переграв словенський Копер.
Контрольний матч, який відбувся у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин, завершився з рахунком 2:1. За український клуб голами відзначилися Кітела та Кравчук.
Водночас ФК Харків з рахунком 0:2 зазнав поразки від швейцарського Янг Бойз.
Контрольні матчі з футболу
ЛНЗ (Черкаси, Україна) – Копер (Словенія) 2:1
Голи ЛНЗ: Кітела (70), Кравчук (100)
ФК Харків (Україна) – Янг Бойз (Швейцарія) 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 28 Ессенде, 0:2 – 45+1 Фернандеш
Напередодні Динамо з дублем Пономаренка обіграло ЛАСК.