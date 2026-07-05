ЛНЗ обіграв Копер, Харків програв Янг Бойз у контрольних матчах

Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Зокрема, черкаський ЛНЗ переграв словенський Копер.

Контрольний матч, який відбувся у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин, завершився з рахунком 2:1. За український клуб голами відзначилися Кітела та Кравчук.

Водночас ФК Харків з рахунком 0:2 зазнав поразки від швейцарського Янг Бойз.

Контрольні матчі з футболу

ЛНЗ (Черкаси, Україна) – Копер (Словенія) 2:1

Голи ЛНЗ: Кітела (70), Кравчук (100)

ФК Харків (Україна) – Янг Бойз (Швейцарія) 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 28 Ессенде, 0:2 – 45+1 Фернандеш

Напередодні Динамо з дублем Пономаренка обіграло ЛАСК.