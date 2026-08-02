Лівий Берег сенсаційно переграв у товариському матчі Харків

У неділю, 2 серпня, Лівий Берег провів товариську гру проти футбольного клубу Харків.

У першому таймі обидві команди не спромоглися забити бодай один гол, тому пішли на перерву за нульового рахунку.

Що не скажеш про другу половину зустрічі. На 65-й хвилині Воробчак відкрив рахунок у поєдинку – 1:0. Однак радість гравців "лелек" була недовгою. Вже через 12 хвилин Забергджа реалізував пенальті, зрівнявши цифри на табло – 1:1.

Наприкінці матчу м'яч вдруге влетів у сітку володінь харків'ян. Гол у свій актив записав Гереш.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Лівого Берега.

Товариський матч

2 серпня

Лівий Берег – Харків 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 65 Воробчак, 1:1 – 77 Забергджа (п), 2:1 – 83 Гереш

Нагадаємо, що лише 1 серпня команда Младена Бартуловича стартувала у новому розіграші УПЛ-2026/27. Харків'яни непереконливо переграли рівненський Верес (1:0).

Натомість поєдинок Лівого Берега проти київського Динамо був перенесений через виступи "біло-синіх" у єврокубках.