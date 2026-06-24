Динамо з дублем Пономаренка розтрощило Жиліну на зборах в Австрії

Київське Динамо обіграло словацьку Жиліну у межах товариського матчу, який відбувся на літніх зборах в Австрії.

Зустріч завершилась з рахунком 5:1.

Рахунок було відкрито після того, як Владислав Дубінчак виконав простріл з лівого флангу, а у штрафному майданчику м'яч у власні ворота зрізав 20-річний грузинський захисник Александр Наріманідзе. На 75-й хвилині кияни подвоїли перевагу – Шола Огундана відгукнувся на закидання партнера і на долю секунди випередив голкіпера, перекинувши м'яч у сітку.

За домовленістю сторін команди зіграли два додаткові тайми по 15 хвилин. У першій 15-хвилинці відзначився нападник киян Матвій Пономаренко, який розібрався із захисниками та пробив у протихід воротарю. На старті другого екстратайму Матвій оформив дубль, реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером.

Остаточний крапку в грі встановив Олександр Піхальонок, який реалізував пенальті.

Товариський матч

24 червня

Динамо (Київ) – Жиліна (Словаччина) 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Наріманідзе, 2:0 – 75 Огундана, 3:0 – 95 Пономаренко, 3:1 – 105 Коша, 4:1 – 108 Пономаренко, 5:1 – 110 Піхальонок

Динамо (перший тайм): 35. Нещерет, 34. Гусєв, 94. Кендзьора, 66. Тіаре, 44. Дубінчак, 21. Лонвейк, 9. Волошин, 29. Буяльський, 10. Шапаренко, 5. Герич, 39. Герреро.

Динамо (з 58 хвилини): 71. Суркіс, 13. Коробов (23. Малиш, 88), 40. Біловар, 32. Михавко, 2. Вівчаренко, 6. Бражко, 8. Піхальонок, 15. Рубчинський, 16. Огундана, 70. Редушкко, 11. Пономаренко.

Нагадаємо, напередодні Динамо підписало одного з кращих бомбардирів юнацької команди ПСЖ.