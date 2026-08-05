Динамо – Карабах: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги конференцій

У четвер, 6 серпня, відбудеться перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому зустрінуться київське Динамо й азербайджанський Карабах.

Гру на "Арена Люблін" розсудить данська бригада арбітрів на чолі з Мортеном Крогом. Вона розпочнеться о 20:00 за Києвом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Динамо – Карабах безпосередньо в цій новині.

Зазначимо, що вже визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня. Його проведуть у Баку.

Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу.