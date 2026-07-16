ЛНЗ та Епіцентр зазнали поразок, результативна нічия Харкова у контрольних матчах
ФК Епіцентр
Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.
Зокрема, черкаський ЛНЗ з рахунком 0:2 поступився турецькому Гезтепе.
Водночас ФК Харків розписав гольову нічию з чеським клубом Градец-Кралове, а Епіцентр програв хорватській Гориці.
Контрольні матчі з футболу
ЛНЗ (Черкаси, Україна) – Гезтепе (Туреччина) 0:2
ФК Харків (Україна) – Градец-Кралове (Чехія) 3:3 (2:1)
Голи: 1:0 – 31 Багрій, 2:0 – 36 Парако, 2:1 – 47 Чігак, 2:2 – 53 Чігак, 2:3 – 71 Ван Бюрен, 3:3 – 72 Парако
Епіцентр (Кам'янець-Подільський, Україна) – Гориця (Хорватія) 0:1
Напередодні Оболонь здолала Чернігів, Харків вдесятьох поступився Яблонцю, а Зоря програла Коньяспору.