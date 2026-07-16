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ЛНЗ та Епіцентр зазнали поразок, результативна нічия Харкова у контрольних матчах

Олексій Мурзак — 16 липня 2026, 22:35
ЛНЗ та Епіцентр зазнали поразок, результативна нічия Харкова у контрольних матчах
ФК Епіцентр

Українські клуби зіграли чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Зокрема, черкаський ЛНЗ з рахунком 0:2 поступився турецькому Гезтепе.

Водночас ФК Харків розписав гольову нічию з чеським клубом Градец-Кралове, а Епіцентр програв хорватській Гориці.

Контрольні матчі з футболу

ЛНЗ (Черкаси, Україна) – Гезтепе (Туреччина) 0:2

ФК Харків (Україна) – Градец-Кралове (Чехія) 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 31 Багрій, 2:0 – 36 Парако, 2:1 – 47 Чігак, 2:2 – 53 Чігак, 2:3 – 71 Ван Бюрен, 3:3 – 72 Парако

Епіцентр (Кам'янець-Подільський, Україна) – Гориця (Хорватія) 0:1

Напередодні Оболонь здолала Чернігів, Харків вдесятьох поступився Яблонцю, а Зоря програла Коньяспору.

ЛНЗ Черкаси ФК Харків Епіцентр Кам'янець-Подільський

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