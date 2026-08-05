Я хочу нарешті побачити нормальне Динамо: Мілевський – про матч киян із Карабахом у Лізі конференцій

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський поділився очікуваннями від протистояння київського Динамо з азербайджанським Карабахом у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Його слова передає Sport.ua.

Екскапітан "біло-синіх" зізнався, що має занижені очікування від команди Ігоря Костюка після непереконливих виступів у відборі Ліги Європи.

"Що Університатя, що ПАОК – одна й та сама історія. Нічого не змінюється. Абсолютно. Я не кажу, що хлопці не хочуть. Думаю, хочуть, стараються, питань до бажання в мене немає. Але виходиш, дивишся футбол – і цього не видно. На жаль. Карабах? Не сказав би, що ця команда сильніша за ПАОК. Досвід у них є, ніхто не сперечається. Але давайте теж без перебільшень. У двох матчах із софійським ЦСКА вони не забили жодного м'яча. Це теж про щось говорить", – сказав Мілевський.

Артем закликав динамівців показати яскраву гру в атаці. Він не став робити точний прогноз на матч, проте вважає, що кияни мають забити більше, ніж один гол.

"Я хочу нарешті побачити Динамо. Нормальне Динамо, яке розуміє, як хоче грати. Бо скільки вже можна мучитися? Це ж навіть не Ліга чемпіонів. Ще й матч із Лівим Берегом перенесли, про важкі ноги теж говорити не доведеться. Атака має нарешті показати, що вона існує. Оборона теж повинна бути уважнішою. Я чув, що комусь не подобається критика. Вибачте, але це ще навіть не критика. Тому сподіваюся, що хлопці самі знайдуть для себе мотивацію", — заявив колишній лідер киян.

Зазначимо, що перший поєдинок між командами відбудеться 6 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.

Нагадаємо, що кияни розпочинали свій шлях у відборі єврокубків із Ліги Європи. Вони здолали Університатю, після чого поступились ПАОКу.