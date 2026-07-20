Епіцентр розписав нульову нічию з Аль-Улою в товариському поєдинку
Кам'янець-Подільський Епіцентр зіграв нульову нічию з саудівською Аль-Улою у межах товариського поєдинку.
Гра пройшла майже без гольових моментів. У першому таймі підопічні Сергія Нагорняка могли відкрити рахунок, утім Джон Себеріо влучив м'ячем у голову одноклубника Вадима Сидуна, внаслідок чого "шкіряний" вилетів за межі поля.
У другій 45-хвилинці шанси мали Нене та Максим Євпак, проте конвертувати їх у голи їм не вдалося.
Епіцентр (Україна) – Аль-Ула (Саудівська Аравія) 0:0
Зазначимо, що Аль-Ула виступає у другому за силою дивізіоні Саудівської Аравії. За підсумками попередньої кампанії команда посіла четверте місце у турнірній таблиці.
Нагадаємо, що раніше Колос завдяки дублю Демченка переграв Кудрівку, а Карпати розписали мирову з Локомотивом Загреб у контрольних матчах в межах підготовки до сезону-2026/27.