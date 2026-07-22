ФК Харків зазнав поразки від Шальке, Буковина переграла Рух: спаринги за участю клубів УПЛ

У середу, 22 липня, клуби Української Прем'єр-Ліги провели чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Чернівецька Буковина на останніх хвилинах вирвала звитягу в матчі з львівським Рухом. Спочатку підопічні Сергія Шищенка пропустили м'яч на початку другого тайму, але вже під завісу зустрічі Кожушко та Клепач своїми голами змінили хід гри та визначили переможця цієї гри.

ФК Харків поступився з різницею у два забиті м'ячі німецькому Шальке. У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок, але вже в другій 45-хвилинці "плути" відзначилися двома голами. Сілла та Ласме з перервою у 9 хвилин загнали два м'ячі у ворота 24-річного Проценка.

Додамо, що Шальке за підсумками минулого сезону вперше за 3 роки повернувся до елітного дивізіону Німеччини.

Клубні товариські матчі

22 липня

Буковина (Україна) – Рух (Україна) 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Джурабаєв, 1:1 – 76 Кожушко, 2:1 – 88 Клепач

ФК Харків (Україна) – Шальке (Німеччина) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 54 Сілла, 0:2 – 63 Ласме

Нагадаємо, що раніше в спарингу Епіцентр розписав мирову з саудівською Аль-Улою.