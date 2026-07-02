Динамо поступилось Рапіду, Полісся розгромило Сабах у товариських матчах

У четвер, 2 липня, відбулась низка товариських матчів за участю клубів Української Прем'єр-ліги.

Київське Динамо зазнало першої поразки на навчально-тренувальному зборі в Австрії, поступившись румунському Рапіду з рахунком 1:3. У складі біло-синіх єдиним голом з пенальті відзначився капітан Віталій Буяльський, тоді як суперники відповіли трьома точними ударами. Наступний і заключний контрольний матч українська команда проведе проти австрійського ЛАСКа.

Карпати розписали мирову з Фенікс-Маріуполем, голи в активі Владислава Бугая та Тимура Стецькова. Свій наступний контрольний поєдинок "зелено-білі" проведуть 3 липня в Бартатові проти тернопільської Ниви.

Житомирське Полісся, у першому із двох запланованих контрольних матчів, завдало поразки команді Сабах Баку (4:1), чемпіону Азербайджану

Товариські матчі

2 липня

Карпати (Львів) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Бугай, 1:1 – 69 Стецьков

Полісся Житомир (Україна) – Сабах Баку (Азербайджан) 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Леандру Андраде, 2:0 – 37 Федор, 2:1 – 48, 3:1 – 58 Крушинський, 4:1 – 90 Краснопір

Динамо (Київ) – Рапід (Бухарест) 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Ель Саві, 1:1 – 56 Буяльський (пен), 1:2 – 76 Брумаз (пен), 1:3 – 89 Камара

Раніше ЛНЗ на зборах в Австрії з мінімальним рахунком поступився Хайдуку.