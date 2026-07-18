Карпати розтрощили Желєзнічар, перемоги Лівого Берега та Оболоні: спаринги за участі клубів УПЛ

У суботу, 18 липня, клуби Української Прем'єр-Ліги провели чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Оболонь здобула впевнену перемогу над Колосом-2 у п'ятому контрольному матчі літніх зборів. Поєдинок проходив у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин і завершився з рахунком 3:1 на користь "пивоварів".

Верес провів два спаринги протягом ігрового дня. У першому матчі рівненська команда, пропустивши першою, зіграла внічию з дублерами житомирського Полісся. У другому поєдинку "червоно-чорні" розійшлися миром із першоліговою тернопільською Нивою.

Зоря провела п'ятий контрольний поєдинок на зборах у Словенії. Суперником луганської команди був представник англійської Другої ліги Грімсбі. Зустріч завершилася внічию – 1:1.

Лівий Берег у контрольному матчі з трьома голами за три хвилини вирвав перемогу над Черніговом – 2:1.

Колос у Ковалівці з голами Юрія Климчука та Іргі Касалла переграв Олександрію.

Карпати провели заключний контрольний поєдинок на словенських зборах. Суперником "левів" був боснійський Желєзнічар. Львівська команда здобула впевнену перемогу з рахунком 4:0 завдяки дублям Олександра Дєдова та Артура Шаха.

Буковина продовжила ігрову програму спарингів у межах закарпатського збору. У своєму шостому контрольному матчі літнього міжсезоння підопічні Сергія Шищенка розписали мирову з угорською Ньїредьгазою.

Товариські матчі

18 липня

Верес – Полісся-2 1:1

Голи: 0:1 – гравець Полісся, 1:1 – 80 Уоллі

Колос-2 – Оболонь 1:3

Голи: 0:1 – 7 Устименко, 0:2 – 24 Суханов, 0:3 – 59 Устименко, 1:3 – ГНП

Верес – Нива 1:1

Голи: 1:0 – 29 Баран, 1:1 – 80 Давидов (пен)

Зоря – Грімсбі (Кліторпес, Англія) 1:1

Голи: 1:0 – 5 Яніч, 1:1 – 44 гравець Грімсбі

Чорноморець – Нива 2:1

Колос – Олександрія 2:1

Голи: 1:0 – 20 Ю.Климчук, 2:0 – 72 І.Касалла, 2:1 – 85 Яде

Карпати – Желєзнічар (Сараєво) 4:0

Голи: 1:0 – 14 Дєдов, 2:0 – 32 Дєдов, 3:0 – 43 Шах, 4:0 – 50 Шах

Лівий Берег – Чернігів 2:1

Голи: 0:1 – 79 ГНП, 1:1 – 80 Дієго Андрадіна, 2:1 – 81 Шастал

Ньїредьгаза – Буковина 2:2

Голи: 0:1 – 1 Підлепенець, 1:1 – 21 Катона Б., 2:1 – 33 Квасіна, 2:2 – 37 Кожушко

Напередодні Колос завдяки дублю Демченка переграв Кудрівку, Карпати розписали мирову з Локомотивом Загреб.