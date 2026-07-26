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Шахтар зіграв унічию з Бурсаспором у контрольному матчі

Олексій Мурзак — 26 липня 2026, 21:14
Шахтар зіграв унічию з Бурсаспором у контрольному матчі
ФК Шахтар

У неділю, 26 липня, Шахтар провів черговий товариський матч в межах підготовки до нового сезону, у якому зіграв внічию з турецьким Бурсаспором.

Зустріч, яка пройшла на домашній арені суперника – "Матлі Ататюрк Стедіум", завершилася з рахунком 0:0.

До цього "гірники" провели передсезонні збори у Словенії, де розгромили Рудеш, перемогли Горицю, а також зіграли внічию з Славеном Белупо та ФК Аль-Ула.

У попередньому сезоні Бурсаспор став переможцем третього дивізіону чемпіонату Туреччини та підвищився у класі.

Контрольний матч з футболу

Бурсаспор (Туреччина) – Шахтар Донецьк (Україна) 0:0

Напередодні повідомлялося, що захисник Шахтаря Данило Удод на правах оренди продовжить кар'єру в катарському клубі Аль-Бідда.

Шахтар Донецьк

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