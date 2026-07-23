Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Впевнена перемога Шахтаря та поразка Зорі: результати товариських матчів українських клубів

Софія Кулай — 23 липня 2026, 21:06
Впевнена перемога Шахтаря та поразка Зорі: результати товариських матчів українських клубів
ФК Шахтар
facebook.com/fcshakhtar

У четвер, 23 липня, донецький Шахтар та луганська Зоря провели чергові товариські матчі на тренувальних зборах.

"Гірники" здобули "суху" перемогу над хорватською Горіцою завдяки голам Педріньйо та Аліссона, тоді як команда Віктора Скрипника зазнала поразки у поєдинку проти турецького Гезтепе – 1:2.

Єдиний гол у складі "мужиків" забив нападник Пилип Будківський, який реалізував пенальті на 78-й хвилині зустрічі, скоротивши відставання до мінімуму.

Товариські матчі
23 липня

Зоря – Гезтепе 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Армстронг, 0:2 – 50 Армстронг, 1:2 – 78 Будківський (п)

Горіца – Шахтар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Педріньйо, 0:2 – 52 Аліссон

Напередодні літній новачок "гірників" Олександр Караваєв розповів про тренувальний процес під керівництвом Арди Турана.

Читайте також :
Сікан забив шедевральний гол за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи
Шахтар Донецьк Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

Скрипник: Не будемо форсувати підготовку Зорі до сезону
Кудрівка підписала легіонера, який на правах оренди виступав за Зорю
Епіцентр розгромив Буковину, Зоря програла хорватському клубу в контрольних матчах
Зоря орендувала півзахисника Ворскли
Зоря продовжила контракт із досвідченим захисником

Останні новини