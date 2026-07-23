Впевнена перемога Шахтаря та поразка Зорі: результати товариських матчів українських клубів

У четвер, 23 липня, донецький Шахтар та луганська Зоря провели чергові товариські матчі на тренувальних зборах.

"Гірники" здобули "суху" перемогу над хорватською Горіцою завдяки голам Педріньйо та Аліссона, тоді як команда Віктора Скрипника зазнала поразки у поєдинку проти турецького Гезтепе – 1:2.

Єдиний гол у складі "мужиків" забив нападник Пилип Будківський, який реалізував пенальті на 78-й хвилині зустрічі, скоротивши відставання до мінімуму.

Товариські матчі

23 липня

Зоря – Гезтепе 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Армстронг, 0:2 – 50 Армстронг, 1:2 – 78 Будківський (п)

Горіца – Шахтар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Педріньйо, 0:2 – 52 Аліссон

Напередодні літній новачок "гірників" Олександр Караваєв розповів про тренувальний процес під керівництвом Арди Турана.