Став відомий календар матчів УПЛ на сезон 2026/27
Було сформовано календар матчів Української Прем'єр-ліги у сезоні 2026/27.
Про це повідомляється на сайті чемпіонату.
УПЛ розпочнеться 1 серпня 2026 року. Матчем відкриття стане протистояння між Кривбасом та Карпатами. Останній 30-й тур відбудеться 4 червня 2027 року. Заключною грою української першості стане матч Колос-ЛНЗ.
Зимова пауза триватиме з 16-го туру (12 грудня 2026 року) до гри між ЛНЗ та Карпатами 27 лютого у наступному році в 17-му турі. "Класичні" між донецьким Шахтарем та київським Динамо заплановані на 11 листопада 2016 року (12-й тур) та 15 травня 2027-го (27-й тур).
Календар чемпіонату УПЛ сезону 2026/27. 1-й тур.
01.08.2026
- Кривбас – Карпати
- Буковина – ЛНЗ
- Динамо – Лівий Берег
- Зоря – Колос
- Харків – Верес
- Кудрівка – Шахтар
- Чорноморець – Полісся
- Епіцентр – Оболонь
З повним розкладом УПЛ-2026/27 можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, що за підсумками кампанії-25/26 з вищого футбольного дивізіону України вилетіли Олександрія, СК Полтава та Рух, який розформували. Натомість вибороли місце в українській першості Буковина, Лівий Берег та Чорноморець.
Додамо, що напередодні УПЛ визначила символічну збірну минулого сезону.