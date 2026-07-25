Шахтар розіграв нульову нічию з Аль-Улою, Карпати розгромили Верес: спаринги за участю клубів УПЛ

У суботу, 25 липня, клуби Української Прем'єр-Ліги провели чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Першими розпочали львівські Карпати, які просто розтрощили рівненський Верес в першому спарингу. "Леви" забили 4 голи в першому таймі, а Дєдов на початку другої 45-хвилинки вирішив добити суперника та вколотив п'ятий м'яч у ворота "народної команди".

Друга зустріч між Карпатами та Вересом пройшла за скромнішим сценарієм, у якому підопічні Франсіско Фернандеса здобули мінімальну перемогу завдяки голу Костенка.

Колос з Чорноморцем аналогічно зіграли два поєдинки. У першому протистоянні підопічні Руслана Костишина виявилися сильнішими за одеських "моряків", утім, у другому поєдинку команди розійшлися за нічийного рахунку.

Донецький Шахтар та саудівська Аль-Ула за 60 хвилин гри не змогли відкрити рахунок та завершили зустріч, розписавши мирову.

Клубні товариські матчі

25 липня

Карпати – Верес 5:1

Голи: 1:0 – 13 Карабін, 2:0 – 21 Фелліпе, 2:1 – 26 (гравець на перегляді), 3:1 – 37 Вантух, 4:1 – 42 Сапуга, 5:1 – 48 Дєдов

Карпати – Верес 1:0

Голи: 1:0 – 31 Костенко

Колос – Чорноморець 2:0 (1:0)

Голи: Бурда, Кане

Колос – Чорноморець 2:2

Голи (у Колоса): Касалла, Тахірі

Шахтар Д. (Україна) – Аль-Ула (Саудівська Аравія) 0:0

Нагадаємо, що раніше ФК Харків зазнав поразки від Шальке, а Буковина переграла Рух в товариських поєдинках.