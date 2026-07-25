Шахтар розіграв нульову нічию з Аль-Улою, Карпати розгромили Верес: спаринги за участю клубів УПЛ
У суботу, 25 липня, клуби Української Прем'єр-Ліги провели чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.
Першими розпочали львівські Карпати, які просто розтрощили рівненський Верес в першому спарингу. "Леви" забили 4 голи в першому таймі, а Дєдов на початку другої 45-хвилинки вирішив добити суперника та вколотив п'ятий м'яч у ворота "народної команди".
Друга зустріч між Карпатами та Вересом пройшла за скромнішим сценарієм, у якому підопічні Франсіско Фернандеса здобули мінімальну перемогу завдяки голу Костенка.
Колос з Чорноморцем аналогічно зіграли два поєдинки. У першому протистоянні підопічні Руслана Костишина виявилися сильнішими за одеських "моряків", утім, у другому поєдинку команди розійшлися за нічийного рахунку.
Донецький Шахтар та саудівська Аль-Ула за 60 хвилин гри не змогли відкрити рахунок та завершили зустріч, розписавши мирову.
Карпати – Верес 5:1
Голи: 1:0 – 13 Карабін, 2:0 – 21 Фелліпе, 2:1 – 26 (гравець на перегляді), 3:1 – 37 Вантух, 4:1 – 42 Сапуга, 5:1 – 48 Дєдов
Карпати – Верес 1:0
Голи: 1:0 – 31 Костенко
Колос – Чорноморець 2:0 (1:0)
Голи: Бурда, Кане
Колос – Чорноморець 2:2
Голи (у Колоса): Касалла, Тахірі
Шахтар Д. (Україна) – Аль-Ула (Саудівська Аравія) 0:0
Нагадаємо, що раніше ФК Харків зазнав поразки від Шальке, а Буковина переграла Рух в товариських поєдинках.