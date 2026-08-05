Захисник Динамо зацікавив європейський клуб – ЗМІ

Румунський клуб Університатя Крайова активізував пошуки нового центрального захисника.

Про це повідомляє Fanatik.

Одним із головних кандидатів на підсилення захисної лінії є 22-річний сенегалець Аліу Тіаре, який виступає за київське Динамо.

Зазначається, що румунський клуб вже направив офіційну пропозицію киянам щодо трансферу оборонця. Потенційна вартість угоди оцінюється в один мільйон євро.

Тіаре приєднався до Динамо у вересні 2025 року, підписавши контракт до літа 2029-го. У минулому сезоні захисник провів 16 матчів за киян у всіх турнірах, а цього літа також взяв участь у матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти грецького ПАОКа (0:2).

Нагадаємо, Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграє з Карабахом. Перша гра між командами відбудеться у четвер, 6 серпня, в Любліні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Напередодні визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.