Караваєв дебютним голом врятував Шахтар від поразки: результати контрольних матчів українських клубів

У вівторок, 21 липня, клуби Української Прем'єр-Ліги провели чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Епіцентр закрив словенські збори яскравою перемогою 3:2 над місцевим Бріньє завдяки влучним ударам Запорожця, Ковальця та Євпака.

Лівий Берег здійснив драматичний камбек проти Оболоні, відігравшись з 0:2 завдяки голам Андрадіни та Гереша на 90-й хвилині, а Шахтар поділив очки з хорватським Славеном Белупо в матчі, де за "гірників" ефектним ударом відзначився Аліссон, а ще один м'яч забив Олександр Караваєв, для якого це був дебютний гол за клуб.

Товариські матчі

21 липня

Гросуплє – Епіцентр 2:3

Голи: 0:1 – 36 Запорожець, 1:1 – 43, 1:2 – 45 Ковалець, 1:3 – 50 Євпак, 2:3 – 59.

Лівий Берег – Оболонь 2:2

Голи: 0:1 – 8 Єрмаков, 0:2 – 54 Ломницький, 1:2 – 63 Дієго Андрадіна, 2:2 – 90 Гереш.

Харків – Фаджіано Окаяма 1:2

Голи: 0:1 – 44 Лукао, 1:1 – 59 Гаджиєв, 1:2 – 78 Браун.

Шахтар – Славен Белупо 2:2

Голи: 0:1 – 56 Аллісон, 1:1 – 63 Петрович, 2:1 – 69 Петрович, 2:2 – 88 Караваєв

Раніше повідомлялося, що донецький Шахтар та київське Динамо виявляють інтерес до трансферу малійського центрбека Бурама Діалло з академії Мотема Пембе.