ЛНЗ розгромив МТК Будапешт, Кривбас зазнав поразки від Зюльте-Варегем: товариські поєдинки за участі клубів УПЛ

Клуби Української Прем'єр-Ліги провели контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Черкаський ЛНЗ оформив розгром над угорським МТК Будапешт, який закінчив минулу кампанію на одинадцятій позиції в чемпіонаті. У другому матчі цього ж дня підопічні Віталія Пономарьова мінімально перемогли словенську Олімпію Любляна завдяки голу Єгора Твердохліба.

Криворізький Кривбас зазнав поразки від бельгійського клубу Зюльте-Варегем, пропустивши м'яч на останніх хвилинах гри. Лівий Берег розтрощив Кудрівку, забивши по два голи у кожному з таймів.

Буковина розписала нічию зі словацьким Міхаловце. Львівські Карпати з одним забитим м'ячем тріумфували над НК Браво зі Словенії.

Клубні товариські матчі

11 липня

ЛНЗ – МТК Будапешт 4:0

Олімпія Любляна – ЛНЗ 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Твердохліб

Кривбас – Зюльте-Варегем 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Лемуан, 1:1 – 47 Юрчец (пенальті), 1:2 – 89 Пандуро

Лівий Берег – Кудрівка 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Шастал (пенальті), 2:0 – 18 Волошин, 3:0 – 54 Венделл, 4:0 – 63 Дієгу

Міхаловце – Буковина 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Путря, 1:1 – 35 Лемішко (пенальті)

НК Браво – Карпати Л. 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 68 Карабін

Нагадаємо, що раніше Динамо розгромило Радомяк Родома, а ФК Харків з вилученням розписав мирову з Вольфсбергом.