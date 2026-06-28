Динамо з дублем Бражка перемогло польську Вєчисту на зборах в Австрії

У неділю, 28 червня, Динамо зіграло черговий контрольний матч у межах літнього навчально-тренувального збору в Австрії, у якому обіграла польський клуб Вєчиста.

Спаринг, який тривав 4 тайми по 30 хвилин, завершився з рахунком 4:2.

За Динамо дублем відзначився Володимир Бражко, також по голу записали Матвій Пономаренко та Едуардо Герреро.

Свій наступний спаринг Динамо проведе 2 липня проти Рапіда з Бухареста.

Контрольний матч з футболу

Динамо – Вєчиста 4:2

Голи: 1:0 – 30 Пономаренко, 1:1 – 52 Фаєртаг, 1:2 – 78 Крістенсен, 2:2 – 96 Бражко (пенальті), 3:2 – 106 Бражко, 4:2 – 111 Герреро

У попередньому товариському матчі кияни переграли словацьку Жиліну з рахунком 5:1. Напередодні вони підсилились форвардом ПСЖ, підписавши контракт із П'єром Мунгенге терміном на три роки.