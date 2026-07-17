Колос завдяки дублю Демченка переграв Кудрівку, Карпати розписали мирову з Локомотивом Загреб: спаринги за участі клубів УПЛ

У п'ятницю, 17 липня, клуби Української Прем'єр-Ліги провели чергові контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Ковалівський Колос завдяки дублю Олександра Демченка здобув звитягу над Кудрівкою. Львівські Карпати та загребський Локомотив не знайшли сильнішого за весь час зустрічі. "Локосі", до речі, за підсумками минулої кампанії посіли п'яте місце у внутрішньому чемпіонаті.

Епіцентр же не зумів перемогти Залаеґерсеґ, пропустивши гол на 57-й хвилині від Бенсе після контратаки суперників.

Клубні товариські матчі

17 липня

Колос (Україна) – Кудрівка (Україна) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Демченко, 2:0 – 49 Демченко

Локомотива Загреб (Хорватія) – Карпати Львів (Україна) 0:0

Залаегерсег (Угорщина) – Епіцентр (Україна) 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Бенсе

Нагадаємо, що раніше у спарингах Оболонь здолала Чернігів, а Харків вдесятьох поступився Яблонцю, Зоря програла Коньяспору.