Динамо розгромило Радомяк Родома, ФК Харків вдесятьох розписав мирову з Вольфсбергом: товариські поєдинки

Клуби Української Прем'єр-Ліги провели контрольні матчі в межах підготовки до сезону-2026/27.

Київська Оболонь розписала нульову мирову з клубом з Першої ліги України – ЮКСА (повна назва – Українська Християнська Спортивна Академія). Гра проходила за незвичним форматом у 4 тайми по 30 хвилин, за які команди не відкрили рахунок.

ФК Харків отримав вилучення та зіграв у результативну нічию з австрійським Вольфсбергом. Спочатку команда Младена Бартуловича вела у рахунку, забивши два голи, однак вже через 15 хвилин австрійцям вдалося відновити паритет.

На 66-й хвилині Забергджа повернув перевагу своїй команді, проте ненадовго. Вольфсберг відігрався завдяки голу Карамоко на останніх хвилинах. А Салюк, не дочекавшись фінального свистка, на 90-й хвилині отримав другу жовту картку та вимушений був покинути поле.

Київське Динамо оформило розгром у спарингу проти польського Радомяк Родома. Першу 45-хвилинку команди закінчили з рахунком 1:1. Захисник опонентів української команди Бласко відкрив рахунок, а Буяльський згодом реалізував пенальті.

Проте вже у другому таймі "біло-сині" не залишили шансу супернику та забили одразу три голи за 10 хвилин. Оскар Маркевич відіграв один м'яч під завісу гри, але це вже нічого не змінювало.

Колос у гольовій перестрілці вирвав перемогу над Вересом. Чорноморець, який напередодні повернувся в елітний футбольний дивізіон України, завдяки голу Фарасєнка здобув звитягу над Інгульцем.

Кудрівка тріумфувала у матчі проти Ребела, який виступає в Другій лізі. А житомирське Полісся переграло команду з австрійської Бундесліги ВСГ Сваровскі, забивши по голу у кожному з таймів.

Клубні товариські матчі

10 липня

Оболонь – ЮКСА 0:0

Вольфсберг – ФК Харків 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 5 Кауан Баптістелла, 0:2 – 21 Кастільйо, 1:2 – 22 Зульцнер, 2:2 – 36 Вріоні (пенальті), 2:3 – 66 Забергджа, 3:3 – 83 Карамоко

Радомяк Радом – Динамо К. 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 36 Бласко, 1:1 – 41 Буяльський (пенальті), 1:2 – 51 Буяльський, 1:3 – 56 Огундана, 1:4 – 59 Герич, 2:4 – 77 Маркевич

Верес – Колос 2:3

Чорноморець – Інгулець 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Фарасєєнко

Кудрівка – Ребел 2:1 (1:0)

ВСГ Сваровскі – Полісся Ж. 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Назаренко, 1:2 – 85 Філіппов

Нагадаємо, що раніше ФК Харків зазнав розгромної поразки від Зальцбурга, а Полісся розписало мирову з Ягеллонією.