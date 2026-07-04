Епіцентр розгромив Буковину, Зоря програла хорватському клубу в контрольних матчах

У суботу, 4 липня, відбувся ряд контрольних матчів за участі українських клубів. Епіцентр розгромив новачка елітного дивізіону, чернівецьку Буковину. Остаточний рахунок (4:0) у матчі встановив новачок Епіцентра, Максим Євпак.

Колос із аналогічним рахунком розгромив свій дублюючий склад, а Олександрія завдяки дублю Туаті перемогла Чорноморець. Верес розгромив ЮКСА, а луганська Зоря програла хорватській Горіці.

Товариські матчі

4 липня

Епіцентр – Буковина – 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Рохас, 2:0 – 29 Хоакінете, 3:0 – 71 Нене, 4:0 – 82 Євпак

Колос – Колос-2 – 4:0 (2:0)

Голи: Салабай (2), Ррапай, Демченко

Олександрія – Чорноморець – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Туаті (пенальті), 2:0 – 63 Туаті

Верес – ЮКСА – 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 88 гравець на перегляді, 2:0 – 101 Годя (з пенальті), 3:0 – 117 Стамуліс

Горіца – Зоря – 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Будківський, 1:1 – 73, 2:1 – 75

Напередодні Динамо поступилося Рапіду, а Полісся розгромило Сабах.