Епіцентр розгромив Буковину, Зоря програла хорватському клубу в контрольних матчах
У суботу, 4 липня, відбувся ряд контрольних матчів за участі українських клубів. Епіцентр розгромив новачка елітного дивізіону, чернівецьку Буковину. Остаточний рахунок (4:0) у матчі встановив новачок Епіцентра, Максим Євпак.
Колос із аналогічним рахунком розгромив свій дублюючий склад, а Олександрія завдяки дублю Туаті перемогла Чорноморець. Верес розгромив ЮКСА, а луганська Зоря програла хорватській Горіці.
Товариські матчі
4 липня
Епіцентр – Буковина – 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 26 Рохас, 2:0 – 29 Хоакінете, 3:0 – 71 Нене, 4:0 – 82 Євпак
Колос – Колос-2 – 4:0 (2:0)
Голи: Салабай (2), Ррапай, Демченко
Олександрія – Чорноморець – 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 29 Туаті (пенальті), 2:0 – 63 Туаті
Верес – ЮКСА – 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 88 гравець на перегляді, 2:0 – 101 Годя (з пенальті), 3:0 – 117 Стамуліс
Горіца – Зоря – 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 14 Будківський, 1:1 – 73, 2:1 – 75
Напередодні Динамо поступилося Рапіду, а Полісся розгромило Сабах.